Babenhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ein Einfamilienhaus in der Otzbergstraße ist am Freitag (06.03.), zwischen 17.15 und 20.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen gerückt. Die Unbekannten haben sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafften und durchwühlten die Räume. Vermutlich sind die ungebetenen Gäste gestört worden und haben daraufhin das Weite gesucht.

Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

stru/ Quelle: Polizei Südhessen