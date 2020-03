Babenhausen: Diebe suchen Autowerkstatt heim

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (3.-4.3.) auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Straße "Im Riemen" ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht, sowie Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro, entwendet. Dabei handelt es sich um zahlreiche Sätze Aluminiumfelgen, die die Kriminellen mithilfe eines Fahrzeuges abtransportiert haben dürften. In diesem Zusammenhang sucht die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

stru/ Quelle: Polizeipräsidium Südhessen