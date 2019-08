Babenhausen: Brummifahrer beim Abladen bestohlen

In den letzten Zügen seiner Tatausführung konnte der Kriminelle dabei von Zeugen und auch dem Inhaber des Portemonnaies überrascht werden. Darauf trat er sofort die Flucht an. Trotz sofortiger Verfolgung durch die Zeugen, verlor sich leider seine Spur in der nahegelegenen Fußgängerzone. Der Flüchtende wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und seine dunklen Haare waren augenscheinlich frisch rasiert. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem weißen T-Shirt, auf dem sich Dreiecke befunden haben, bekleidet. Dazu trug er eine kurze, dunkle Hose und weiße Schuhe.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Polizeipräsidium Südhessen