BMW überschlägt sich auf der A3

Kurz nach 19 Uhr war ein 40-jähriger BMW-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Bessenbach-Waldschaff und Weibersbrunn kurz vor der Kauppenbrücke auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der BMW prallte in die Mittelabtrellung, querte alle drei Fahrstreifen, fuhr die Böschung hinauf, überschlug sich und landete schließlich wieder auf der Fahrbahn. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Waldaschaff sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Der Verkehr staute sich bis über die Anschlussstelle Aschaffenburg hinaus. Das Fahrzeug hat nur noch Schrottwert, der Schaden geht in die Zehntausende.

