BMW schrammt gegen Leitplanke, Unfallverursacher flieht

Am frühen Samstag, um 4.50 Uhr, kam es auf der B27 zwischen Himmelstadt und Karlstadt zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem BMW X1 in der Leitplanke landete. Der Unfallbeteiligte gab im Rahmen der Unfallaufnahme an, dass ihm aus Richtung Karlstadt ein unbekannter Kleinwagen entgegenkam, welcher zu weit links fuhr und auf seine Fahrbahnseite geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste er ruckartig nach rechts ausweichen, wodurch er die Leitplanke touchierte. Der Fahrer des unbekannten Kleinwagens entfernte sich im Anschluss daran ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.

Einbruch in der Kreismülldeponie Karlstadt

Karlstadt. In der Nacht auf Freitag gelangte ein bislang unbekannter Täter auf das umzäunte Areal der Kreismülldeponie Karlstadt, wo er die Tür eines Büroraums aufbrach. Aus dem Büro wurde eine Geldkassette mit Bargeld in Höhe von 620 Euro gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Mehrere Bauwägen in Karlburg aufgebrochen

Karlburg. Ebenfalls in der Nacht auf Freitag wurden beim Jugendtreff in Karlburg (Bauwagenplatz) die Vorhängeschlösser von vier Bauwägen aufgebrochen. Die Bauwägen wurden von dem unbekannten Täter lediglich durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass keine Gegenstände entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Polizeiinspektion Karlstadt