BMW prallt in Aschaffenburg gegen Range Rover - Zwei Verletzte

Gegen 11.15 Uhr wollte eine 27-jährige BMW-Fahrerin von der Goldbacher Straße aus in Richtung Viadukt/Landratsamt abbiegen. Hierbei übersah die Frau einen vorfahrtsberechtigten entgegenkommenden Range Rover und kollidierte frontal mit diesem. Sowohl die Unfallverursacherin wie auch der 29-jährige Fahrer des Range Rover erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und sicherte den Verkehr. An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro.

Ralf Hettler