BMW prallt auf A3 in Leitplanke: 56-Jähriger verletzt

Am Donnerstag früh, gegen 5 Uhr, geriet ein 56-Jähriger aus unbekannten Gründen alleine beteiligt nach links von der Fahrbahn der A3 ab. Sein Pkw BMW prallte in Folge dessen in die Mittelschutzplanke der Autobahn und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht, sein Beifahrer blieb unverletzt. Zwecks Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die Fahrbahn Richtung Frankfurt kurzzeitig voll gesperrt werden, anschließen floss der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs kam es im Anschluss zu Stauungen in diesem Bereich der A3.

Mit gefälschtem Führerschein auf Autobahn unterwegs

Hösbach. Am Mittwoch wurde gegen 17:30 Uhr ein 39-Jähriger Grieche auf der A3 bei Hösbach zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Hierbei händigte der Mann den Beamten einen gefälschten griechischen Führschein aus. Eine gültige Fahrerlaubnis, die ihn zum Führen seine Pkw Nissan mit Anhänger berechtigt, besitzt der Herr nach aktuellem Erkenntnisstand nicht. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden, zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann eingeleitet.

Geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden

Weibersbrunn. Bei der Kontrolle eines 31-Jährigen auf der A3 bei Weibersbrunn fanden Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach eine geringe Menge Betäubungsmittel in Reisegepäck auf. Der Mann muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

kev/Verkehrspolizei Aschaffenburg