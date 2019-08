BMW nach Unfall auf A3-Auffahrt nur noch Schrottwert

Gegen 16.45 Uhr wollte der 29-jährige BMW-Fahrer von der Schönbornstraße kommend auf die A3 in Richtung Würzburg auffahren. Hierbei war er vermutlich etwas zu flott unterwegs, weshalb er im Auffahrtsbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto drehte sich, rutschte über den Grünstreifen und prallte in eine Baumgruppe. Dabei entstand am BMW wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich nach ersten Schätzungen auf rund 45.000 Euro beläuft.

Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin konnten das Auto bis zum Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig verlassen. Offensichtlich blieben sie unverletzt. Der BMW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

rah