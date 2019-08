BMW kracht in Marktheidenfeld gegen Golf: Unfall beim Abbiegen verursacht 6000 Euro Schaden

Der Unfall ereignete sich um 13:30 Uhr, in der Einmündung Baumhofstraße/Am Maradies. Die 50-jährige Fahrerin eines BMW X1 befuhr die Baumhofstraße stadtauswärts und wollte nach links in die Straße „Am Maradies abbiegen. Dabei übersah sie den aus dieser Straße kommenden 37-jährigen Fahrer eines VW Golfs und kollidierte versetzt frontal mit ihm. Verletzt wurde niemand.

Geparktes Auto beschädigt

Marktheidenfeld. Einen Schaden in Höhe von etwa 500 € richtete ein unbekannter Fahrzeugführer an einem auf einem Parkplatz in der Kreuzbergstraße geparkten grauen VW Golf an. Der Wagen stand am Dienstag, zwischen 06:00 und 14:00 Uhr, seitlich des geschotterten Wegs zwischen der Firma Warema und dem neuen Friedhof. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der vordere rechte Kotflügel beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Dekorationen aus Vorgärten entwendet

Karbach. Unbekannte Täter waren in der Nacht zum Dienstag in der „Unteren Klimbach“ auf Beutezug. Aus einem Vorgarten nahmen sie zwei Gartendekorationen in Form von Eidechsenfiguren aus Zement im Wert von 15 € mit und aus einem Nachbargrundstück insgesamt sieben Solarleuchten im Wert von etwa 300 €. Dabei handelt es sich um fünf große Solarleuchten, welche etwa einen Meter hoch sind und in einem Holzgeflecht mit Steinfuß steckten. Zwei kleine, etwa 40 cm hohe Solarleuchten befanden sich in einer schwarzen Fackelform aus Kunststoff. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Pkw kollidiert mit Lkw - eine Leichtverletzte

Birkenfeld. Eine leicht verletzte Autofahrerin und 11.500 € Sachschaden sind die Bilanz des Zusammenstoßes eines Pkws und eines Lkws. Am Dienstag, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Castellstraße ortseinwärts aus Richtung Urspringen kommend. An der einmündenden Friedhofstraße musste sie aufgrund Rechts-vor-Links-Regelung zunächst nach rechts schauen, ob frei war. Hierbei sah sie einen entgegenkommenden Lkw zu spät. Der 42-jährige Fahrer des beladenen Lkws mit Anhänger musste an der für ihn nach rechts abknickenden Castellstraße etwas nach links ausholen. Die Frau hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen, stieß aber trotzdem mit der linken Fahrzeugseite an die vordere linke Ecke des schon stehenden Lkws.

Momentane Verkehrsregelung Richtung Innenstadt

Marktheidenfeld. Aufgrund der momentanen Verkehrsregelungen bzw. auch Straßensperrungen im Zusammenhang mit der Baustelle an der Kreuzung Würzburger Straße/Südring bzw. Äußerer Ring bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer, sich an die ausgeschilderten Umleitungsregelungen zu halten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es Autofahrern verboten ist, die gesperrten Verbindungswege bzw. Radwege zwischen Erlenbach und Marktheidenfeld zu befahren. Weil das Verbot hier bislang nicht konsequent beachtet wurde, muss die Polizei die Einhaltung künftig überwachen.

Polizei Marktheidenfeld