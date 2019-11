BMW in Aschaffenburger Parkhaus beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Dienstag in der Zeit von 09.20 Uhr bis 15:00 Uhr, einen Pkw BMW. Dieser war in der zweiten Ebene eines Parkhauses in der Elisenstraße abgestellt und weist nun Kratzspuren an der Heckstoßstange auf. Der Schaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.

Unbekannter versieht Daimler mit langem Kratzer

In der Nacht von Montag auf Dienstag verkratzte ein unbekannter Täter einen Pkw Daimler. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand der Elsavastraße und weist nun einen durchgezogenen Kratzer über die gesamte linke Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

KTM angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, in der Zeit von 18:15 Uhr bis 20:00 Uhr, ein Kraftrad / KTM 125 Duke. Das Kraftrad war auf einer Parkfläche in der Stengerstraße abgestellt und weist nun ein verbogenes Nummernschild, sowie eine abgebrochene Fußraste und diverse Kratzer auf der linken Seite auf. Offensichtlich war das Zweirad umgefallen und von dem unbekannten Fahrzeugführer wieder aufgestellt worden. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Stromaggregat aus Gartenhaus gestohlen

Stockstadt. Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum vom 17.-26.11.19 unerlaubt Zugang zu einem Gartenhaus in der Hauptstraße. Hierbei entwendete der Täter zunächst das angebrachte Vorhängeschloss am Gartentor. Im weiteren Verlauf nahm der Unbekannte ein Stromaggregat im Wert von mehreren hundert Euro an sich.

In Firma eingebrochen und Kennzeichen entwendet

Kleinostheim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffnete ein unbekannter Täter das Rolltor zu einer Firma In der Heubrach. Hierbei gingen Einzelteile des Tores zu Bruch. Im Anschluss montierte der Unbekannte die beiden Kennzeichen eines Mercedes Sprinter ab und nahm sie an sich. Die Kennzeichen lauten AB-WI5000. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

kev/Polizei Aschaffenburg