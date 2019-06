BMW brennt auf A3 bei Waldaschaff komplett aus

Der Mann war an seinem 43. Geburtstag mit dem neu gekauften Gebrauchten auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er kurz nach der Kauppenbrücke Flammen im Motorraum sah. Der 43-Jährige konnte noch den Standstreifen ansteuern und den Wagen verlassen, bevor die Flammen aus dem Motorraum auch auf den Innen raum übergriffen. Als die Feuerwehren aus Waldaschaff, Bessenbach und Weibersbrunn eintrafen, stand der BMW bereits lichterloh in Flammen.

Nach einer kurzen Vollsperrung der A3 während der Löscharbeiten konnte der Verkehr auf einer Spur am Brandort vorbei fließen. Gegen 19 Uhr war die Unfallstelle wieder komplett geräumt.

rah