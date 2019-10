BMW angefahren: Unfallflucht in Miltenberg

In der Zeit von Montag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 13.00 Uhr, wurde in Miltenberg in der Brückenstraße ein parkender blauer BMW angefahren. Hierbei wurde die linke Front beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 500,- EUR. Der Verursacher flüchtete unerkannt.

Geldbeutel gestohlen

Am Dienstag, in der Zeit von 16.30 bis 16.45 Uhr, wurde einer 82-jährigen ihr Geldbeutel aus der Stofftasche entwendet. Sie befand sich gerade in Bürgstadt in einem Supermarkt in der Miltenberger Straße. Die Stofftasche befand sich am Einkaufswagen und war für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg