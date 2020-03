BMW-Fahrer zu schnell bei Regen - verletzt ins Krankenhaus

Dadurch kam er ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Außenleitplanke. Von dieser wurde er über alle drei Fahrspuren an die Betonleitwand gelenkt und von dieser wieder an die Außenleitplanke, wo er letztendlich total beschädigt zum Stehen kam. Der alleinbeteiligte Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Fahrbahn wurde zunächst für etwa 15 Minuten voll gesperrt, ehe der Verkehr über die linke Spur freigegeben wurde. Nach etwa weiteren 30 Minuten konnte die komplette Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Der Sachschaden belief sich auf ca. 20 000 Euro.

VPI Aschaffenburg/mkl