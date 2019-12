BMW-Fahrer versucht vor Polizeikontrolle nach Sailauf zu flüchten

Am Heiligabend gegen 20:30 Uhr sollte ein Pkw BMW in Hösbach zur Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale. Auch das spätere Einschalten des Blaulichtes und des Martinshornes konnte ihn nicht zur Anhaltung bewegen. Der Fahrer fuhr unbeirrt weiter und bog schließlich in Richtung Sailauf ab. Dort überholte ihn die Streifenbesatzung und setzte sich vor das Fahrzeug. Auch dies hielt ihn nicht von der Weiterfahrt ab. Er überholte seinerseits das vor ihm befindliche Streifenfahrzeug und bog am Ortseingang nach rechts in die Birkenstraße ab. Erst ein Querstellen des Streifenfahrzeuges vor den BMW brachte ihn schließlich zum Stehen.

Der 31-jährige Fahrer verhielt sich sofort aggressiv gegenüber der eingesetzten Streifenbesatzung und schrie diese an. Nachdem die Situation durch die eingesetzten Streifenbeamten beruhigt werden konnte räumte der 31-jährige ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum von Alkohol und berauschenden Mitteln. Daher musste sich der 31-jährige im Klinikum einer Blutprobe unterziehen.

Bei der Durchsuchung der Beifahrerin konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Das Fahrzeug wurde vor Ort verkehrssicher abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ohne Führerschein und berauscht auf der A3 bei Marktheidenfeld unterwegs

Marktheidenfeld, A 3 Fahrtrichtung Passau/Linz. Am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr wurde ein Pkw Audi A6 an der Anschlussstelle Marktheidenfeld einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 37jährigen Fahrer wurde zunächst Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Bei der weiteren Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum von berauschenden Mitteln. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der 37jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der genutzte Pkw als unterschlagen gemeldet war. Der 37jährige musste sich auf der Dienststelle einer Blutprobe unterziehen. Der Pkw wurde abgeschleppt und zur Eigentumssicherung sichergestellt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 37jährige schließlich entlassen.

Unfallflucht auf A3 bei Stockstadt - Lastwagen geschrammt

Stockstadt, A 3 Fahrtrichtung Passau/Linz. Am Dienstagmorgen gegen 08:30 Uhr hielt ein Lkw-Fahrer aufgrund eines Reifenplatzers mit seinem Fahrzeug auf dem Seitenstreifen an. Er schaltete das Warnblinklicht ein und stellte ein Warndreieck auf. Anschließend begab er sich hinter die Schutzplanke. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr in zu geringem Seitenabstand an dem Lkw vorbei und touchierte dabei die linke Seite des Lkw. Dabei wurde der Kastenaufbau und die Seitenbegrenzungsleuchte beschädigt.

Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Pkw Ford mit rotfarbenen Kennzeichen und silberner Schrift gehandelt haben. Der Fahrer des Pkw hielt nach dem Unfall nicht an und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw verlief negativ.

Fahrer sucht sein verlorenes Rad auf der Autobahn bei Sailauf

Sailauf, A3 Fahrtrichtung Frankfurt. Am Dienstag gegen 11:45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Fußgänger auf der Autobahn. Zunächst konnte die eingesetzte Streifenbesatzung der Verkehrspolizei keinen Fußgänger mehr auf der Autobahn feststellen. Als sie aber den Parkplatz Birkenhain anfuhren wurden sie fündig. Sie konnten dort einen 46-jährigen Mann mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Pkw VW Sharan und einem Anhänger Brenderup, antreffen. Am Anhänger hatte sich während der Fahrt ein Rad gelöst und war auf dem Seitenstreifen kurz vor dem Parkplatz zum Liegen gekommen.

Der 46jährige fuhr daraufhin auf den Parkplatz raus und lief dann zu Fuß zurück, um sein verlorenes Rad zu holen. Die Weiterfahrt wurde dem 46-jährigen untersagt. Es hatten sich insgesamt vier Radmuttern gelöst, welche nicht mehr aufgefunden werden konnten. Eine Anbringung des Rades war somit nicht mehr möglich.

