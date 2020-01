BMW-Fahrer stirbt bei Unfall im Main-Kinzig-Kreis

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 9.15 Uhr zwischen Bad Soden-Salmünster und Mernes unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Landesstraße war bis kurz nach 12 Uhr voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06052 91480 auf der Wache der Polizei in Bad Orb zu melden.

Seligenstadt: Autofahrer bei Zusammenstoß mit Bus leicht verletzt

Am Mittwochabend stießen an der Kreuzung Babenhäuser Straße/Bahnhofstraße ein Opel und ein Linienbus zusammen. Der 51-jährige Zafira-Fahrer, der offensichtlich das Rotlicht an der Ampel nicht beachtet hatte, wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der gleichaltrige Busfahrer sowie die Insassen blieben nach ersten Erkenntnissen unversehrt. Gegen 19.50 Uhr war der Opel auf der Babenhäuser und der Linienbus auf der Bahnhofstraße in Richtung Giselastraße unterwegs. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 26.000 Euro.

mci / Quelle: Polizei