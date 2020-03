BMW-Fahrer bei Unfall bei Bessenbach leicht verletzt

Gegen 10.30 Uhr war der 31-jährige BMW-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor der Kauppenbrücke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Mittelabtrennung und in die Außenleitplanke. Schließlich kam er auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der Fahrer wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen kam er mit leichten Verletzungen davon. Sein Fahrzeug hat jedoch nur noch Schrottwert und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Gegen 11.30 Uhr normalisierte dich die Situation wieder.

rah