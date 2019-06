B8 bei Mainaschaff: Motorrad-Fahrlehrer kann noch ausweichen, Fahrschüler nicht

Am Montagmittag, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine Ford-Fahrerin den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 8 in Richtung Kleinostheim. Auf Höhe des Einfädelungsstreifens, bremste sie stark ab, um einer anderen Autofahrerin die Einfahrt von der A 3 kommend zu ermöglichen. Ein nachfolgender Motorradfahrer, der als Fahrlehrer unterwegs war, konnte noch schnell vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln um ein Auffahren auf den Ford zu verhindern. Dies gelang dem ihm folgenden Fahrschüler mit seinem Kraftrad Kawasaki nicht und so kollidierte er linksseitig mit dem Fahrzeugheck des Pkw Ford. Der 22-jährige Fahrschüler wurde auf den linken Fahrstreifen geschleudert, wodurch er sich mehrere Prellungen und Abschürfungen zuzog. Rettungskräfte verbrachten ihn in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 8 war zeitweise voll gesperrt. Sowohl der Ford als auch die Kawasaki mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei musste auslaufende Betriebsstoffe abbinden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Eine Verletzte - Parkrempler führt zu Kettenreaktion

Aschaffenburg. Eine Daimler-Fahrerin stellte am Montag, gegen 10:15 Uhr, ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz ab, der parallel zur Fahrbahn der Schillerstraße eingezeichnet ist. Im Anschluss begab sich die 66-Jährige an ihren Kofferraum. Zeitgleich rangierte eine Audi-Fahrerin ihren Pkw rückwärts in die Parklücke vor dem Daimler. Hierbei touchierte sie versehentlich die Front des Audi. Durch die Wucht der Kollision wurde das geparkte Fahrzeug nach hinten geschoben und erfasste die 66-Jährige. Sie stürzte und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Die Dame begab sich im Anschluss selbständig in ärztliche Betreuung. Der entstandene Sachschaden wird auf über 8000 Euro geschätzt.

Beim Abbiegen Fußgängerin mit Zwillings-Kinderwagen übersehen

Aschaffenburg. Am Montag, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein Fiat-Fahrer die Erlenmeyer Straße und wollte nach rechts in die Auhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine Fußgängerin, die die Auhofstraße in Richtung Erlenmeyer Straße überquerte. Die 55-Jährige, die einen Kinderwagen mit zweieinhalbjährigen Zwillingen schob, wurde von dem Fahrzeug erfasst. Sie kam zu Fall und verletzte sich an Schulter und Arm. Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus. Die Zwillinge blieben unversehrt. Es entstand geringer Sachschaden.

Gehweg fälschlicher Weise benutzt und übersehen worden

Aschaffenburg. Am späten Montagnachmittag, gegen 17:50 Uhr, kam es in der Auhofstraße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier befuhr eine 44-jährige Fahrradfahrerin den Gehweg in entgegengesetzter Richtung. Zeitgleich verließ eine VW-Fahrerin ihr Grundstück und wollte in die Auhofstraße einfahren. Dabei übersah sie die von rechts nahende Radlerin und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Anhänger umgedreht und beschädigt

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Donnerstag, 19:00 Uhr bis Montag, 21:00 Uhr stand ein Anhänger der Marke Saris in der Bahnhofstraße geparkt. Ein unbekannter Täter drehte diesen Anhänger auf die Ladefläche, wodurch er beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr - Einer flüchtig

Großostheim. Am Montag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße AB 8 auf Höhe des Kreisels beim Flugplatz im Begegnungsverkehr zur Spiegelberührung zweier Lkw. Der Fahrer eines Lkw Daimler wartete noch einige Zeit in der Nähe der Unfallörtlichkeit, um sich mit dem anderen Unfallbeteiligten auszutauschen. Dieser war jedoch flüchtig. Er hinterließ einen Sachschaden von über 400 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

ves/Meldungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg