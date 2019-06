B47 in Amorbach: Zwei Motorräder stoßen zusammen - Zwei Verletzte

Etwas nach 14 Uhr fuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seiner Suzuki auf der B47 vom Amorbacher Stadtteil Boxbrunn nach Amorbach. In einer S-Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß die Suzuki mit einem entgegenkommenden BMW-Motorrad zusammen.

Der 55 Jahre alte BMW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der leichter verletzte Suzuki-Fahrer kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Weshalb er mit seiner Maschine in den Gegenverkehr gestürzt war, ist bislang unklar.

Die B47 war während der Rettungs-, und Aufräumarbeiten rund eine Stunde lang komplett gesperrt. Beide Maschinen haben nur noch Schrottwert. rah/mai