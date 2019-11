B469: Wildschweinmutter stirbt mit acht Jungsauen bei Autounfällen

Am Montag gegen 06:20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 469 in Richtung Aschaffenburg im Bereich der Anschlussstelle Niedernberg ein Verkehrsunfall, bei dem drei Pkws mit kurzem Zeitversatz insgesamt neun Wildschweine erfassten und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Tiere, eine Bache mit ihren Überläufern, wurden hierbei getötet. Die Strecke musste für 45 Minuten zur Bergung der Tiere vollständig gesperrt werden.

Roller rutscht auf Ölspur: Mann bricht sich Daumen

Elsenfeld. Der Polizei Obernburg wurde nachträglich ein Unfallgeschehen vom 21.11.19 um 6.30 Uhr mitgeteilt, das sich auf der Mainbrücke zwischen Obernburg a.Main und Elsenfeld ereignete. Der Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr aus Richtung Obernburg kommend von der Brücke rechts in Richtung Glanzstoffstraße ab und kam hierbei auf der mutmaßlich mit Dieselkraftstoff verunreinigten Fahrbahn ins Rutschen und letztlich zu Fall. Der 46-jährige Fahrer erlitt hierbei eine schwerwiegende Daumenfraktur und musste sich in stationäre Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich des Verursachers der Fahrbahnverunreinigung werden von der Polizeiinspektion Obernburg geführt.

Marihuana bei Jugendlichem sichergestellt

Elsenfeld. Am Montag um 19:10 Uhr fiel einer uniformierten Streife ein 15-jähriger Fußgänger im Bereich der Königsberger Straße auf, da dieser beim offensichtlichen Erblicken der Beamten versuchte sich unauffällig eines Gegenstandes durch Wegwerfen zu entledigen. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte eine Kleinmenge Marihuana sichergestellt werden. Der Jugendliche wurde seiner Mutter übergeben und muss ich nun im Strafverfahren wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Pkw-Fahrer betrunken unterwegs

Sulzbach. Am Dienstag um 01:08 Uhr bemerkte eine uniformierte Streife in der Bahnhofstraße einen Pkw BMW, der sich merklich unsicher im Straßenverkehr fortbewegte. Nachdem ein Signal zur Anhaltung gegeben wurde, setzte sich die auffällige Fahrweise fort. Das Fahrzeug wurde in Schlangenlinien teilweise über den Gehweg gelenkt, bis es letztlich zum Stillstand kam. Bei dem 31-jährigen Fahrer wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt, was letztlich zu einer Atemalkoholkonzentration von 0,61 mg/l führte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt.

