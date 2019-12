Autotür unbedacht geöffnet: 15-jähriger Radfahrer stürzt

Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die

Stadelmannstraße, als eine Fahrzeugführerin die Tür öffnete um aus ihrem Pkw

auszusteigen. Es kam zur Kollision und der Radfahrer stürzte. Der Jugendliche zog

sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Unter Alkoholeinfluss auf Streifenwagen aufgefahren

Aschaffenburg. Für eine 23-Jährige Fahrzeugführerin begann eine Verkehrskontrolle in der

Großostheimer Straße mit einem Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführerin sollte einer

allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden und bekam vom vorausfahrenden

Streifenwagen hierzu das Anhaltesignal „Bitte Folgen“. Als das Dienstfahrzeug

bereits vollständig zum Stehen gekommen war, nahmen die Beamten einen Schlag von

hinten wahr und bemerkten, dass ihnen die Fahrzeugführerin das „Bitte Folgen“ etwas

zu genau nahm. Sie fuhr dem Streifenwagen auf. Im Anschluss konnten die Beamten die

Ursache für die unsichere Fahrweise schnell ermitteln. Die Dame stand deutlich unter

Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein

sichergestellt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Aschaffenburg. Am Samstag, 14.12.2019 gegen 02:20 Uhr wurde ein 26-Jähriger Fahrzeugführer in der Löherstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des

Führerscheins nach sich zog.

Vorfahrt missachtet und Sachschaden verursacht

Aschaffenburg. Zu einer Vorfahrtsverletzung kam es am Freitagnachmittag gegen 17.10 Uhr. Hier

befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Jeep die Rhönstraße und wollte auf die Würzburger

Straße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 39-Jährigen Fahrers

eines Daimlers und es kam zum Zusammenstoß bei dem niemand verletzt wurde. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Ladendiebstahl von Zigaretten

Aschaffenburg. In einem Einkaufsmarkt am Dämmer Tor wurde am Freitag gegen 17.15 Uhr ein Mann beobachtet, der Zigarettenschachteln einsteckte, ohne diese zu bezahlen. Der

43-Jährige führte keinerlei Bargeld mit sich. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 60 Euro, weshalb ihn nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und Hausverbot im

betreffenden Markt erwartet.

Spiegelschild in Bessenbach umgefahren - Zeugen gesucht

Bessenbach. In Bessenbach kam es in der Zeit vom Donnerstag, 16:30 Uhr bis Freitag, 06:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer ein

Spiegelschild in der Dorfstraße umgefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.

100 Euro. In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um

sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-2230.

In der Kurve ins Rutschen gekommen

Rohrbrunn. Am Freitag gegen 10.10 Uhr kam es zwischen Rohrbrunn und Schollbrunn zu einem

Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hier befuhr ein 34-Jähriger mit seinem VW Golf die

Staatsstraße in Rohrbrunn. Der Fahrer kam in einer leichten Rechtskurve ins Rutschen

und touchierte mit seiner Fahrerseite einen entgegenkommenden Pkw mit Anhänger. Es

entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Vorfahrt in Goldbach missachtet

Goldbach. Zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte kam es am Freitag gegen 13:15 Uhr in

Goldbach. Hier wollte ein Pkw-Fahrer mit seinem Mazda von der Aschaffenburger Straße

in die Hauptstraße einbiegen und missachtete die Vorfahrt eines Pkw Opels, der die

Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro.

Polizei Aschaffenburg/mm