Autos frontal kollidiert: Tödlicher Unfall bei Laufach

Gegen 16.15 Uhr war ein 40-jähriger Fiat-Fahrer von Hösbach kommend in Richtung Laufach unterwegs, als er zwischen dem Kreisel Weyberhöfe und dem Laufacher Ortsteil Frohnhofen nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn kam und dort frontal mit einem entgegenkommenden VW kollidierte.

Der Fiat-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass ein Notarzt sein Leben nicht mehr retten konnte. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 65-jährige VW-Fahrer wurde schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie es zu dem Unfall kam, muss nun ein Gutachter klären. Die Staatsstraße war für rund drei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Laufach war an der Unfallstelle im Einsatz. Die Wehren aus Sailauf und Rothenbuch sperrten die Strecke und leiteten den Verkehr um. Beide Autos sind nur noch Schrott wert und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

rah