Autoknacker in Sailauf und Rothenbuch unterwegs

Ein unbekannter Täter brach im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 6:45 Uhr einen Citroen auf. Das Fahrzeug stand in der Engländerstraße geparkt. Der Täter stach das Schloss der Hecktür auf, wodurch er in das Fahrzeuginnere gelang. Seine Beute war Werkzeug im vierstelligen Wert.

Rothenbuch. Zur gleichen Tatzeit wurden zwei weitere Fahrzeuge in Rothenbuch mittels Schlossstechen angegangen. Betroffen waren ein Kleintransporter der Marke Renault in der Haselgrundstraße und ein Sprinter in der Dr.-Carl-Brand-Straße. Auch hier wurde durch den unbekannten Täter Werkzeug entwendet. Den Eigentümern entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Kleinostheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte in der Zeit von Dienstag, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 1:30 Uhr einen Fiat. Dieser war auf dem Tankstellengelände in der Hanauer Straße abgestellt und weist nun einen Streifschaden an der Beifahrerseite auf. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Versuchter Einbruch in Johannesberg

Johannesberg. Ein weiterer unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu den Räumlichkeiten einer Begegnungsstätte in der Hauptstraße. Hier hinterließ der Täter Hebelspuren und somit Sachschaden. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg