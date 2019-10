Autofahrt trotz Alkohol in Birkenfeld

Der Atemalkoholtest beim 51jährigen Fahrzeuglenker aus dem Landkreis Würzburg, der zwischen Birkenfeld und Remlingen unterwegs war, ergab einen Wert von 0,82 Promille. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden.

Autos zerkratzt

Triefenstein, OT Lengfurt, Lkr. Main-Spessart. Zur polizeilichen Anzeige wurde die Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen in Lengfurt gebracht. Demnach wurde die komplette Fahrerseite eines weißen BMW zerkratzt, der in der Straße „Am Hartgraben“ geparkt war und am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr, noch unversehrt war. Am Donnerstagnachmittag, 15.00 Uhr, fiel dem Halter der Schaden dann auf. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde außerdem die zurückliegende Beschädigung eines weiteren Pkw an gleicher Stelle bekannt. Bereits am Sonntag, 25.08.19, in der Zeit von 12.00 – 22.30 Uhr, wurde ein grauer Honda ebenfalls an der Fahrerseite in gleicher Art und Weise angegangen und entsprechend beschädigt. Der Sachschaden wird in beiden Fällen mit mehreren Tausend Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09391-9841-0, an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu wenden.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld