Autofahrerin nach Unfall in Niederdorfelden leicht verletzt

7.500 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Frau, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Dienstagabend, gegen 23 Uhr, auf der Landesstraße 3008 bei Niederdorfelden ereignete. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Frankfurt soll mit seinem weißen Volkwagen Bora aus Schöneck Kilianstädten kommend in Fahrtrichtung Frankfurt gefahren sein.

Eine 24-jährige Frau aus Bad Vilbel habe zu diesem Zeitpunkt mit ihrem blauen Ford Focus an der rotzeigenden Ampel auf der Bischofsheimer Straße aus Richtung Niederdorfelden gestanden. Als die Ampel auf "Grün" schaltete, soll die junge Frau dann losgefahren und der 42-Jährige in die linke Fahrzeugseite gefahren sein.

Im Fahrzeug des Frankfurters habe sich zum Unfallzeitpunkt eine weitere bislang unbekannte männliche Person befunden, die direkt nach dem Zusammenstoß geflüchtet sei. Die 24-Jährige wurde mit Verdacht einer leichten Gehirnerschütterung in eine nächstgelegene Klinik gebracht.

Nach dem Beifahrer des 42-Jährigen suchte kurze Zeit ein Polizeihubschrauber, da die Polizei nicht ausschließend konnte, dass der unbekannte Mann ebenfalls Verletzungen davongetragen haben könnte. Da der Unfallhergang bislang noch nicht gänzlich geklärt ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zu dem unbekannten Beifahrer geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Räuber erbeutete Bargeld in Blumenladen - Dietzenbach

(fg) Schlanke Statur, ein schmales Gesicht, etwa 1,80 Meter groß und circa 20 Jahre alt; so lautet die Personenbeschreibung eines unbekannten Räubers, der es am Dienstagnachmittag auf die Tageseinnahmen eines Blumenladens in der Frankfurter Straße abgesehen hatte.

Gegen 17.30 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum und forderte die Kassiererin unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Geldes aus der dortigen Kasse auf. Letztlich griff der Räuber in die Kassenauslage, nahm Geldscheine heraus und flüchtete. Er war schwarz gekleidet und trug eine khakifarbene Basecap. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.