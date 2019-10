Autofahrerin mit 1,3 Promille in Miltenberg unterwegs

Am Freitag gegen 22:25 Uhr wurde eine 57-jährige Frau mit ihrem Pkw von einer Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde von den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellt - ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte dies. Die Frau hatte knapp 1,3 Promille. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde umgehend sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Von der Fahrbahn abgekommen

Kirchzell. Am 18.10.2019 gegen 17:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw von Kirchzell in Richtung Watterbach. Auf etwa halber Strecke geriet der Pkw in einer Kurve ins Rutschen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit der Leitplanke und wurde dadurch massiv beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR.

Diebstahl eines Wassertanks

Großheubach. Im Tatzeitraum von dem 14.10.2019 bis 18.10.2019 wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein 1000 Liter Tank entwendet, der mit ca. 150kg Bienenfutter gefüllt war. Der Tank befand sich auf einem landwirtschaftlichen Grundstück in Großheubach. Auffällig ist der hellgrüne Spunddeckel bzw. Ablasshahn des Tanks. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg entgegen.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg