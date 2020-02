Autofahrerin fährt gegen Rentnerin in Aschaffenburg

Zur gleichen Zeit überquerte eine 77-jährige Fußgängerin die Heinsestraße, aus Richtung Weißenburger Straße kommend und wollte weiter in Richtung Bodelschwinghstraße. Im verkehrsberuhigten Bereich fuhr die Autofahrerin mit der linken vorderen Seite ihres Fahrzeugs gegen die Rentnerin. Diese fiel zu Boden und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Sachschaden entstand keiner.

Auto auf Parkplatz angefahren und abgehauen

In der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr wurde auf dem Abstellplatz eines Baumarktes in der Kulmbacher Straße ein silberfarbener Audi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und am rechten hinteren Radkasten erheblich beschädigt. Es konnte weißer Fremdlack gesichert werden. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Sachschaden am fremden Wagen von circa 2.500 Euro.

Unfallflüchtigen ermittelt

Am Mergenbaumplatz wurde am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein Skoda von einem zunächst unbekannten Fahrzeug angefahren und erheblich beschädigt. Umfangreiche Ermittlungen der polizeilichen Sachbearbeiter führten noch am gleichen Tag zum Verursacher, einem 35-Jährigen, der beim Rückwärtsausparken mit seinem VW gegen das Heck des gegenüber geparkten Skoda gefahren war und Unfallflucht begangen hatte. Der Gesamtschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Anzeige wegen Unfallflucht wird vorgelegt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines 22-Jährigen am Dienstag um 19.15 Uhr in der Bert-Brecht-Straße fiel den Beamten der Verkehrsstreife auf, dass der Fahrer des BMW drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Außerdem zeigte er markant langsame Reaktionen bei den Befragungen durch die Ordnungshüter. Ein anschließend durchgeführter freiwilliger Urintest verlief positiv auf zwei Rauschmittel. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt und durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Einbrecher unterwegs

Vermutlich der gleiche Täter suchte in der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr und Dienstag, 6.45 Uhr zwei Örtlichkeiten in der Großostheimer Straße auf. Bei einer Firma brach er die Eingangstüre auf und ließ aus einem Wertbehältnis Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro mitgehen. Außerdem ging er noch zwei weitere Lagerräume an, wo es beim Sachschaden blieb. Weiterhin gelangte er auf einem benachbarten Grundstück über ein aufgebrochenes Fenster in ein Bürogebäude und ließ dort mehrere hundert Euro mitgehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf beinahe 1.000 Euro an den beiden Objekten.

Ladendieb erwischt

Am Dienstag um 15.30 Uhr konnte ein Detektiv beobachten, wie in einem Einzelhandelsgeschäft in der City-Galerie ein 59-Jähriger einen Parfümtester in seine Jackentasche steckte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Bei der Durchsuchung des Mannes kamen neben dem Tester noch zwei weitere hochwertige Flacons für insgesamt 300 Euro und ein kurz zuvor einer Kundin gestohlener Geldbeutel zum Vorschein. Die Beute wurde sichergestellt. Der amtsbekannte Mann muss sich in Kürze hierfür vor Gericht verantworten.

Autoaufbrecher

Dank eines aufmerksamen Zeugens festgenommen Am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Goldbacher Straße, wie ein zunächst unbekannter Mann mehrere geparkte Autos anging und Scheiben einschlug. Der Tatzeuge folgte dem Autoaufbrecher zu Fuß und übermittelte der alarmierten Polizei dessen aktuellen Standort. Durch eine Streifenbesatzung konnte der Täter mehrere Minuten später in der Elisenstraße mit einem Fahrrad fahrend angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Überprüfungen ergaben, dass der amtsbekannte 35-Jährige ohne festen Wohnsitz drei Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Mercedes angegangen hatte, in dem er jeweils eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zugriff zum Wageninneren verschafft hatte. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt, über den Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Täter mit dem Ziel der Vorführung beim Ermittlungsrichter zunächst in die Polizeizelle arrestiert.

Fahren ohne Fahrerlaubnis: Mainaschaff

Bereits am 10. Januar diesen Jahres war ein 18-Jähriger mit einem Daimler in eine Verkehrskontrolle geraten. Er führte keinen Führerschein mit und gab gegenüber der Streife, wie sich jetzt herausstellte, die Personalien seines Bruders an, der in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die aufmerksame Polizeistreife überprüfte im Nachhinein die Identität genau und konnte somit den Schwindel auffliegen lassen. Der 18-Jährige ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und war mit dem Auto seines Vaters unterwegs. Nun wird er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und falscher Namensangabe angezeigt.

Fahrraddiebstahl: Stockstadt

Am Montag zwischen 21.15 Uhr und 22.45 Uhr wurde in der Obernburger Straße vor einer Gaststätte ein verschlossenes Damenfahrrad der Marke Herkules Brabant, anthrazitfarben, im Zeitwert von 100 Euro von einem unbekannten Täter entwendet.

In Fällen mit unbekannten Tätern/Verursachern bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um Hinweise unter der Telefonnummer 06021-857-2230.

Polizei Aschaffenburg/ienc