Autofahrerin fährt Radler über den Fuß - Mann verletzt

Am Montag, gegen 11 Uhr, fuhr eine 28-Jährige mit ihrem VW Golf rückwärts aus ihrer Hofeinfahrt auf die Ludwigstraße. Im weiteren Verlauf des Rangierens schwenkte die Fahrzeugfront nach rechts aus, wodurch die VW-Fahrerin versehentlich mit einem ihrer Reifen über den Fuß eines wartenden Fahrradfahrers fuhr. Dieser wurde mit Verdacht auf einen Knochenbruch in ein Krankenhaus verbracht.

Handy und Brille aus dem Auto gestohlen

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter entwendete am Samstag, gegen 11:00 Uhr einer 57-Jährigen das Mobiltelefon und eine Sonnenbrille im Wert von über 500 Euro. Diese lagen auf dem Beifahrersitz ihres Pkws, der auf einem Parkplatz in der Lange Straße abgestellt war. Die Dame befand sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe beim Verräumen ihrer Einkäufe. Unter Verdacht steht ein junger Mann, der sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Statue zerstört

Goldbach. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 23:30 Uhr bis Sonntag, 10:30 Uhr eine Statue, die vor einem Restaurant in der Aschaffenburger Straße aufgestellt ist. Hierbei wurden ein Arm und der Kopf der Statue abgeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

E-Bike geklaut

Stockstadt. Im Zeitraum von Dienstag, 08:00 Uhr bis Sonntag, 19:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein E-Bike im Wert von über 2500 Euro. Dieses war im Hof eines Anwesens in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt und mit einem Gliederschloss gesichert.

