Autofahrerin erfasst Hund auf B469 bei Niedernberg

Eine 57-jährige Frau aus Obernburg befuhr die B469 von Miltenberg kommend in Fahrtrichtung Seligenstadt. Kurz vor der Ausfahrt Niedernberg überquerte plötzlich ein größerer Hund, vermutlich Berner Sennenhund, die Fahrbahn von links nach rechts. ON02 konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erwischte das Tier mit dem vorderen linken Kotflügel. Hierbei entstand ein Sachschaden am Pkw der Frau ein Schaden von ca. 3000 EUR. Der Hund konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Es ist davon auszugehen das der Hund durch den Aufprall erheblich verletzt wurde. Es gibt bislang keine Erkenntnis darüber woher der Hund kam bzw. dessen Besitzer. Die Polizei bittet um Hinweise. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Niedernberg. Am 14.09.2019, gegen 22:40 Uhr, stellte ein 41jähriger aus Niedernberg bei Nachschau fest, dass durch unbekannten Täter versucht worden war in das Haus der verreisten Eltern in der Kolpingstraße einzudringen. Es konnten leichte Beschädigungen an der Eingangstür und ein hochgeschobener Rollladen an der Terrassentür festgestellt werden. In das Haus sind der oder die unbekannten Täter nicht gelangt.

mci / Quelle: Polizei Obernburg