Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Montag, kurz nach 2.30 Uhr, wurde der Fahrer eines Opel kontrolliert. Der 24-jährige Fahrer aus einer Gemeinde im Südspessart stand deutlich unter Drogeneinfluss, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Im Fahrzeug wurde noch eine Brotbox mit zirka 7,9 Gramm Marihuana aufgefunden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann wieder entlassen.

Unfallflucht

Miltenberg. In der Tränkgasse wurde am Montag, in der Zeit zwischen 7.40 und 14 Uhr, ein geparkter VW-Golf angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg/xere