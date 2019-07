Autofahrer übersieht Motorrad - 37-Jähriger bei Sturz leicht verletzt

Am Donnerstag, um 12.10 Uhr, fuhr ein 37-jähriger mit seinem Suzuki-Motrorrad von Eichenbühl kommend in Richtung Bürgstadt. Aus der Einmündung zur „Erfstraße“ in Bürgstadt fuhr ein 67-jähriger mit seinem Citroen auf die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße ein. Er übersah hierbei den Motorradfahrer. Dieser bremste und stürzte beim Ausweichmanöver. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam zur Vorsorge in das Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500,- EUR.