Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Radler stürzte und sich Schürfwunden zuzog. Sowohl der Pkw als auch das Fahrrad wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

Skoda und Peugeot angefahren - Täter flüchtig

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Samstag in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr einen Skoda Fabia. Dieser stand am Fahrbahnrand des Pappelweges geparkt und weist nun Beschädigungen an der Fahrertür auf. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

In der Zeit vom 10.06.19 bis zum 22.06.19 wurde ein Peugeot 208 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Eigentümerin hatte das Fahrzeug in der Straße Zum Schreibersgraben abgestellt. Nun befinden sich Kratzer und Dellen in der Fahrertür. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kindergarten mit Graffiti beschmiert

In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr bis Samstag, 10:00 Uhr beschmierte ein unbekannter Täter großflächig die Außenfassade des Kindergartens in der Mozartstraße in Obernau. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 2000 Euro geschätzt.

Handtasche aus Auto gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete am Sonntag, in der Zeit von 22:20 Uhr bis 22:30 Uhr, eine Handtasche aus einem Pkw Mazda, der auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Linkstraße abgestellt war. Während die Fahrzeugeigentümerin nur kurz ihren Pkw zum Giesen verließ, nutze der unbekannte Täter das Zeitfenster, ihre Handtasche aus dem Fahrzeuginnenraum zu stehlen. Wie es dem Täter möglich war, an die Tasche zu gelangen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Geschädigten entstand ein Nachteil in Höhe von über 350 Euro.

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass keine Wertgegenstände offensichtlich im Fahrzeug gelagert werden sollten. Prüfen Sie zudem vor Verlassen den Schließzustand ihres Fahrzeugs. Denken Sie dabei auch an ihre Fenster. So können Diebstähle aus Ihrem Pkw verhindert werden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

VW angefahren - Täter flüchtig

Großostheim. Am Sonntag, zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen VW Polo. Dieser stand auf dem Parkplatz eines Bistros in der Dieselstraße geparkt und weißt nun eine eingedrückte Heckstoßstange auf. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrerscheibe eines Ford eingeschlagen

Bessenbach. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag bis Sonntag, 18:30 Uhr, einen Ford Transit. Dieser stand in der Klingermühle und weist nun eine eingeschlagene Fahrerscheibe auf. Das Tatwerkzeug ist unbekannt. Die Schadenhöhe wird auf 300 Euro beziffert.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg