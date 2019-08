Autofahrer stirbt nach Unfall in Dettingen

Der Mann fuhr um 21.45 Uhr mit seinem Mazda von Dettingen in Richtung Hörstein. Nach Aussage von mehreren Verkehrsteilnehmern, die dem Mann auf der Staatsstraße entgegenkamen, fuhr er plötzlich mit Schrittgeschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw kam schließlich an einem Baum im Straßengraben zum Stehen. Mehrere Personen reagierten vorbildlich, verständigten sofort den Rettungsdienst und reanimierten den Mann. Er wurde dann nach der Erstbehandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos transportiert, wo er schließlich verstarb. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Alzenau in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

dc/Meldung der Polizei Alzenau