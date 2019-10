Autofahrer prallt bei Zellingen gegen Bäume - Mit Verletzungen in Klinik eingeliefert

Am Donnerstag kam gegen 07:50 Uhr der Pkw eines 23-jährigen Mannes in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn zwischen Zellingen und Duttenbrunn ins Rutschen. Das Auto kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Dabei überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zu einer Untersuchung in eine Klinik gebracht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme wurden die Polizeibeamten von 10 Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Zellingen unterstützt.

Autoreifen zerstochen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Zwei Zeugen bemerkten am Donnerstag gegen 16:20 Uhr am Mainkaiparkplatz in Karlstadt, wie ein 45-jähriger Mann an einem geparkten Pkw einen Reifen mit einem Messer beschädigte. Die Zeugen teilten ihre Feststellung telefonisch der Polizei mit und verfolgten den Täter zu Fuß, so dass dieser im Anschluss schnell von den Beamten in der Altstadt lokalisiert und kontrolliert werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund von Beziehungsproblemen mit der Eigentümerin des Fahrzeuges, wohl seinen Unmut gegen deren Fahrzeug richtete.

Fahrrad gestohlen

Karlburg, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Montag 14.10.2019 bis Dienstag 15.10.2019 wurde am Sportplatz Karlburg ein dort abgestelltes schwarzblaues Fahrrad der Marke KTM entwendet. An dem Fahrrad befanden sich ein grauer Kindersitz Marke Römer mit rotem Polstern und ein schwarzer Fahrradhelm.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt