Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Lohr unterwegs

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer seit 2014 keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Im Rahmen der Kontrolle konnten auch Hinweise auf einen Drogenkonsum festgestellt werden. Nachdem der Drogentest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Lohr a. Main durchgeführt. Die Weiter-fahrt wurde unterbunden. Da der Fahrer nicht Halter des Fahrzeugs ist, wird auch Strafanzeige gegen den Halter des Pkws wegen Er-mächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Dieser hätte den Pkw nicht an einer Person ohne Führerschein herausgeben dürfen.

Straßenlaterne beschädigt

Steinbach: In der Zeit von Freitagmorgen bis Freitagabend wurde in der Hofstettener Straße eine Straßenlaterne von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410.

mci / Quelle: Polizei Lohr