Autofahrer nach Auffahrunfall verletzt in Marktheidenfeld

Der 54-jährige Fahrer eines Fiat Punto befuhr den Äußeren Ring stadteinwärts in Richtung Hafenlohr. An der Kreuzung Äußerer Ring/Ludwigstraße wollte er nach rechts abbiegen. Hinter ihm befand sich der 53-jährige Fahrer eines Lasters. Dieser erkannte aus Unachtsamkeit die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf das Heck des abbiegenden Fiats auf. Dadurch wurde das Auto unter die angrenzende Absperrkette am Gehweg geschoben. Nach dem Aufprall klagte der Autofahrer über Nackenschmerzen. Er wollte sich aber selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, obwohl am Fiat ein massiver Heckschaden entstand. Dieser wird vermutlich zu einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 6000 Euro führen.

Kennzeichen gestohlen: Urspringen

In der Zeit von Sonntag bis Montagmorgen, 07.00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das hintere amtliche Kennzeichen eines geparkten Autos. Der Dacia stand vorwärts eingeparkt in der Garage eines großen Hofes in der Raiffeisenstraße. Die Befestigungsleisten des Kennzeichens lagen noch hinter dem Wagen. Das vordere Kennzeichen verblieb am Fahrzeug. Garagen- und Hoftor standen offen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl von Altmetall - Täterermittlung: Erlenbach

Wie bereits Anfang Oktober 2019 veröffentlicht, entwendete ein unbekannter Täter vom Hof eines Autohauses Am Bäuerleinsberg Altmetall im Wert von etwa 50 Euro. Durch die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera war die Tathandlung zu erkennen. Des Weiteren wurde das Kennzeichen des polnischen Sprinters bekannt und zur Fahndung ausgeschrieben. Am 22.10.19 wurde dieser Sprinter auf der Autobahn im Bereich Hof einer Fahndungskontrolle unterzogen und der Fahrer konnte als Täter des Altmetall-Diebstahls ermittelt werden. Er gestand die Tat, aber das Diebesgut würde sich bereits in Polen befinden.

Polizei Marktheidenfeld/ienc