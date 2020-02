Autofahrer mit Ausfallerscheinungen bei Karlstadt

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Donnerstag gegen 22:20 Uhr in der Ringstraße in Karlstadt fest, dass dieser drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Der Mann gab auf Nachfrage an seit geraumer Zeit täglich starke Schmerzmittel einzunehmen. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Da der Verdacht bestand, dass sich der Mann unter dem Einfluss von Drogen befand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Polizei Karlstadt