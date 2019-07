Autofahrer mit 1,8 Promille in Weilbach unterwegs

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, wurde in der Breitendieler Straße der Fahrer eines Smarts einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Promille von 1,82, woraufhin eine Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung die Folge waren. Nicht genug, wurde der 51-jährige aus Mudau stammende Mann zunehmend aggressiver, worauf er in Sicherheitsgewahrsam genommen und den Rest der Nacht in der Arrestzelle verbringen musste.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg