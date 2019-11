Autofahrer kollidiert mit 16-jährigem Fahrradfahrer in Mainaschaff

Der 25-jährige Fahrzeugführer blieb hierbei an der Einmündung stehen. Als ein vorfahrtsberechtigter Fahrradfahrer aus Richtung Aschaffenburg den Einmündungsbereich passierte, fuhr der Autofahrer an. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Beteiligten, woraufhin der 16-jährige Radler stürzte. Es entstand geringer Sachschaden. Die Schürfwunden des Jungen wurden noch vor Ort durch Rettungskräfte erstversorgt.

Unbekannter Täter verkratzt BMW

Ein unbekannter Täter machte sich am Donnerstag, zwischen 16.40 Uhr und 19.00 Uhr, an einem weißen BMW zu schaffen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz in der Suicardusstraße, unterhalb des Schlosses Johannisburg, abgestellt. Nun weist der BMW diverse Kratzer an beiden Fahrzeugseiten und am Heck auf. Der Sachschaden wird auf über 7000 Euro beziffert.

Erdpfähle eines Weidezaunes entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.15 Uhr, etwa 40 Erdpfähle eines Weidezaunes. Der Täter hatte zuvor einen circa 400 Meter langen Elektrozaun am Elterhof zur Hälfte aufgerollt. Dem Geschädigten entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg/ienc