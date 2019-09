Autofahrer in Wiesenfeld erheblich zu schnell unterwegs

Auf den Mann kommt nun neben einem einmonatigen Fahrverbot noch ein Bußgeldbescheid in Höhe von ca. 500.- Euro zu.

Anhänger rollt gegen Auto

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag löste sich gegen 11:10 Uhr in der Ringstr. in Zellingen ein Anhänger von einem Pkw. Der Anhänger rollte gegen einen dort geparkten Pkw, an dem durch den Unfall der Lack beschädigt wurde. Der Fahrer des Pkw besah sich den beschädigten Pkw, befestigte seinen Anhänger dann wieder an seinem Fahrzeug und fuhr weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Da sich Zeugen des Vorfalles meldete konnte der 54-jährige Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Dieser gab an, dass er an dem geparkten Pkw keinen Schaden gesehen habe und deshalb weitergefahren sei ohne den Unfall zu melden.

Fahrzeugberührung im Begegnungsverkehr

Mühlbach, Lkr. Main-Spessart. Bei der Berührung des Pkw einer 49-jährigen Frau mit einem entgegenkommenden Lkw wurde am Dienstag gegen 09:50, im Kurvenbereich zwischen Stadelhofen und Mühlbach, der linke Außenspiegel des Pkw abgerissen. Der Fahrer des weißen Lkw, welcher in Richtung Stadelhofen unterwegs war, fuhr weiter ohne anzuhalten.

Zeugen des Unfalles, insbesondere der Lkw-Fahrer, welcher den Verkehrsunfall eventuell nicht sofort bemerkte, werden gebeten sich unter Tel.: 09353/97410 mit der Polizei Karlstadt in Verbindung zu setzen.

