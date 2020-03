Autofahrer in Karlstadt unter Drogeneinfluss

Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Karlstadt: Eindeutiger Alkoholgeruch wehte den Beamten bei der Kontrolle eines 32-jährigen Autofahrers in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00:50 Uhr in der Würzburger Str. in Karlstadt entgegen. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab dann einen Wert von 0,66 Promille. Der Mann durfte seine Fahrt nicht fortsetzten. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Holzplatte aus Streichwehr entwendet

Halsheim: Am 19.03.2020 wurde zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr aus einem Streichwehr an der Wern bei Halsheim, welches ca. 200 Meter vor einer Mühle aus Richtung Müdesheim kommend liegt, eine hölzerne Ablassplatte entwendet. Diese ca. 170 x 80 cm große und 40 mm starke Eichenbohle dient in dem Wehr zur Regulierung des Wasserlaufes und wird für den Betrieb eines an der Mühle verbauten Wasserkraftwerkes benötigt. Die Eichenplatte mit einem Eigengewicht von ca. 60 - 70 kg hatte einen Wert von ca. 300.- Euro. An dem Wehr entstand bei dem Diebstahl zudem ein Schaden in Höhe von ca. 2000.- Euro.

