Autofahrer in Karlstadt unter Drogeneinfluss

Der Fahrer räumte auf Nachfragen dann auch ein am Vortag in dem Fahrzeug einen Joint konsumiert zu haben. Bei einer Nachschau im Fahrzeug, und im Anschluss auch in der Wohnung des Mannes, wurden jeweils geringe Mengen an Marihuana und Haschisch gefunden. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Ladendieb

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Ein 17-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 19:30 Uhr in der Norma Filiale in Karlstadt von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Getränkedosen ertappt und der hinzugerufenen Polizei übergeben. Auf den Jugendlichen kommt nun eine Strafanzeige zu.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt