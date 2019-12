Autofahrer im Kreis Alzenau verhalten sich vorbildlich

So wurde kein einziger witterungsbedingter Unfall gemeldet. Es ereigneten sich lediglich in Alzenau und Hörstein zwei sogenannte Kleinunfälle, die mit dem Wetter nichts zu tun hatten und bei denen auch nur sehr geringer Sachschaden entstand.

Alzenau: Seniorin beim Einkaufen Geldbeutel geklaut

Während ihres Einkaufes gegen 10.30 Uhr am Donnerstagvormittag in einem Verbrauchermarkt in der Emmy-Noether-Straße, wurde einer 82jährigen Frau ihre beigefarbene Geldbörse aus ihrer Jackentasche gestohlen. Der Verlust viel erst auf, als die Seniorin ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte. Inhalt: EC-Karte, diverse Ausweispapiere und leider auch ein größerer Bargeldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

vd/Polizei Alzenau