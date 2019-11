Autofahrer betrunken in Karsbach unterwegs

Hierbei konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden. Den Autofahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Wildunfall: Gemünden

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 19 von Langenprozelten in Richtung Ruppertshütten. Auf Höhe des Badesees querte ein Reh die Fahrbahn. Der 20-Jährige führte eine Ausweichbewegung nach rechts durch und schrammte dabei die Leitplanke. Zu einem Kontakt mit dem Reh kam es nicht. Am VW Golf wurde die komplette Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 5 Euro beziffert. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden.

Diesel aus Forstmaschine abgezapft: Obersinn

Im Zeitraum von Freitag bis Mittwoch hebelten bislang unbekannte Täter an einem abgestellten Rückezug das Vorhängeschloss des Kraftstofftanks auf und zapften circa 600 Liter Dieselkraftstoff im Wert von circa 800 Euro ab. Die Forstmaschine stand circa 400 Meter abseits der Zufahrtstraße nach Emmerichsthal auf einem Waldweg.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/ienc