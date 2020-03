Autofahrer beschädigt Verkehrsinsel in Aschaffenburg und flüchtet

Der Verursacher, der sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert hat, konnte rasch ermittelt werden. Offensichtlich fiel durch den Zusammenstoß das Kennzeichen des Pkw ab, welches an der Unfallstelle zurückblieb.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Im Bohlenweg kam es am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr zu einer Vorfahrtsverletzung zwischen zwei Pkws. Hier befuhr eine 25-Jährige den Bohlenweg und übersah an der Kreuzung Dürerstraße / Bohlenweg die von rechts kommende und somit vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines BMW. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde hierbei leicht verletzt und klagte über Nackenschmerzen, weshalb sie sich in ärztliche Versorgung begeben musste. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500, - Euro.

Ladendiebstahl von Baumaterialien

Am Samstagnachmittag gegen 18:30 Uhr konnte in einem Baumarkt in der Würzburger Straße durch einen Ladendetektiv ein 38-Jähriger beobachtet werden, wie er Installationsmaterial und eine Bohrmaschine in seinen Anhänger lud und diese mit Kartonage verdeckte. Beim Passieren des Kassenbereichs hat er lediglich Waren mit geringen Wert bezahlt. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten noch weitere Ladendiebstähle aus zurückliegender Zeit aufgedeckt werden. Nach aktuellem Stand wurden insgesamt Waren im Wert von ca. 1550,- Euro gestohlen.

Ladendiebstahl einer Überwachungskamera

Den Diebstahl einer Überwachungskamera im Wert von ca. 65, - Euro konnte durch einen Ladendetektiven in einem Baumarkt in der Würzburger Straße beobachtet werden. Das Diebesgut wurde nach dem Entwenden im Rucksack versteckt und anschließend die Kasse ohne zu bezahlen passiert. Hier wurden die beiden Männer im Alter von ca. 50 Jahren angesprochen und der Polizei übergeben. Neben dem ausgesprochenen Hausverbot erwartet die beiden nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Kreis Aschaffenburg

Beim Linksabbiegen Auto übersehen

Großostheim. In der Breitfeldstraße kam es am Samstagnachmittag gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 2500, - Euro. Hierbei übersah ein Pkw-Fahrer mit seinem Daimler beim Abbiegen in die Rathausstraße den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Audi und es kam zum Zusammenstoß bei dem niemand verletzt wurde.

