Autobahndreieck Seligenstadt: Auto kommt von Fahrbahn ab

Relativ glimpflich ging ein Unfall beim Autobahndreieck Seligenstadt am Montagmorgen aus. Kurz vor 8 Uhr wollte ein Quad-Fiesta-Fahrer aus der Richtung Aschaffenburg kommend auf die A45 in Richtung Hanau. Im Abfahrtsbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen, prallte in die Böschung und drehte sich um 180 Grad. Der Ford kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen.

Der Fahrer wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er blieb augenscheinlich unverletzt. Die Feuerwehr Stockstadt sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Der PKW hat vermutlich nur noch Schrottwert.

rah/sob