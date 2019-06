Auto übersehen - Unfall in Mömbris

Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Autos, wodurch ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro entstand.

Mit Kleinkraftrad ohne Führerschein unterwegs: Alzenau-Michelbach

Am Samstag gegen 1 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Bogenstraße einen 16-jährigen Rollerfahrer. Im Laufe der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Kleinkraftrad war. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auto angefahren und geflüchtet: Karlstein

Angefahren wurde am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 16.20 Uhr und 17.20 Uhr ein Daimler, welcher in der Hahnenkammstraße auf dem Parkplatz einer dortigen Bankfiliale abgestellt war. Der Daimler wurde im Bereich der Heckstoßstange rechts beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Parkrempler: Alzenau

Beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Brentanostraße beschädigte gegen 10.15 Uhr ein 76-jähriger Mitsubishi-Fahrer einen geparkten Peugeot, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Schaden von circa 3000 Euro verursacht wurde.

Unfall im Begegnungsverkehr: Alzenau

Im Begegnungsverkehr kam es am Freitagabend gegen 23.20 Uhr in der Straße „An der Burg“ zu einer Kollision zwischen einer 71-jährigen Opel-Fahrerin und einer 72-jährigen Fahrerin eines Ford. An beiden Autos wurden jeweils die linke Fahrzeugseite beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Unfallflucht machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Alzenau/red