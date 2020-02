Auto überschlägt sich und fängt Feuer bei Geiselbach: Fahrerin schwer verletzt

Komplett ausgebrannt ist ein Opel nach einem Unfall bei Geiselbach. Gegen 19.50 Uhr war eine 56-Jährige Opel-Fahrerin auf der Staatsstrase 2306 von Gelnhausen kommend in Richtung Geiselbach unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach Rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Wald, wo sich das Auto überschlug und in Brand geriet.

Vermutlich konnten Ersthelfer die Frau noch aus dem Fahrzeug retten, bevor dieses komplett in Flammen aufging. Die Helfer setzten aber ihre Fahrt fort, nachdem die erste Rettungskräfte eingetroffen waren. Als die Feuerwehren aus Geiselbach/Ommersbach und Krombach eintrafen, war das Auto in Vollbrand. Sie löschten den Brand, es blieb nur noch das ausgebrannte Gerippe des Fahrzeugs übrig. Die Fahrerin kam nach einer notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Zur Bergung des Autos musste ein Abschleppunternehmen mit Kran anrücken. Die Staatsstrasse war über zwei Stunden komplett gesperrt.

Eventuelle Unfallzeugen, insbesondere die Ersthelfer, werden gebeten sich mit die Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen, unter die Tel. 06023/944-0.

Ralf Hettler