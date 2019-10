Das Auto rutschte dabei in den Straßengraben und überschlug sich dort. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. An der Unfallstelle wurden die Beamten bis zur Bergung des Autos durch einen Abschleppdienst von 18 Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Wiesenfeld unterstützt.

Polizei Karlstadt/ienc