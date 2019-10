Auto überschlägt sich bei Wiesenfeld: 18-Jähriger und 22-Jährige verletzt

Wiesenfeld. Am Dienstag kam gegen 12.30 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße zwischen Karlburg und Wiesenfeld, kurz nach der Bahnunterführung, mit seinem Pkw auf der regennassen Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern. Das Auto überschlug sich im angrenzenden Straßengraben und kam wieder auf allen vier Rädern auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. An der Unfallstelle waren bei den Absperr- und Bergungsmaßnahmen die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Wiesenfeld und Rohrbach mit eingebunden.

Autohändler rutscht mit Kundenwagen in Gartenzaun

Karlstadt. Ein 48-jähriger Mitarbeiter eines Autohauses unternahm am Dienstag gegen 13 Uhr in Karlstadt in der Arnsteiner eine Probefahrt mit einem Kundenfahrzeug. Dabei betätigte der Fahrer mehrfach zu Testzwecken die Bremsen, wobei das Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit dem Heck voran in einen angrenzenden Gartenzaun rutschte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.600 Euro.

kev/Polizei Karlstadt