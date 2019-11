Auto stürzt vier meter in die Tiefe - Fahrerin verletzt

Gegen 14.15 Uhr rangierte die Seniorin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Werner-von-Siemens-Straße. Als sie vorwärts in eine freie Parkbucht lenkte, verwechselte sie vermutlich Gas und Bremse. Der Audi beschleunigte vorwärts, durchbrauch einen Eisenstabmattenzaun und stürzte mit der Front voraus von dem Parkdeck etwa vier Meter tief in den Hof einer benachbarten Firma.

Neben einer Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt war auch der Rettungsdienst rasch vor Ort. Nach einer Erstversorgung wurde die Würzburgerin dem Sachstand nach leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der beschädigte Audi wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken